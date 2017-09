REDACCIÓN.- Famous Single cuenta con ocho celebridades únicas con malísima suerte en el amor, reunidas bajo un mismo techo para aprender (finalmente) a elegir el partido adecuado.

En la segunda temporada, ocho nuevas celebridades se mudarán a un loft del centro de Los Ángeles, donde participarán en ejercicios, sesiones de terapia y fechas reales para encontrar el verdadero amor que hasta ahora les faltaba.

Estas celebridades se someten a un proceso de ¨rehabilitación sentimental¨ bajo el mismo techo, y exploran juntos sus limitaciones y miedos. A través de divertidos desafíos y ejercicios se despojarán de su fama, por lo que la audiencia será testigo de la confesión de sus más privadas experiencias emocionales, muchas de ellas expuestas en los titulares de los medios de farándula.

Los participantes son: Tiffany Pollard, que ha participado en Botched, Flavor of Love entre otros; Dorothy Wang, participante Rich Kids of Beverly Hills; Malika Haqq de Dash Dolls; Karina Smirnoff – bailarina profesional participó en Dancing with the Stars; Ronnie Ortiz-Magro de Jersey Shore; Chad Johnson de The Bachelorette; David McIntosh, modelo; Calum Best – modelo británico.

También los coaches:

Dr. Darcy Sterling , experta en relaciones de pareja y psicoterapeuta

Robert Mack – Autor de “Love from the Inside Out”

Entrar de nuevo al ruedo romántico, y comenzar a conocer nuevos prospectos de pareja, es difícil para cualquier persona, ¡pero si eres una celebridad puede ser todavía peor!