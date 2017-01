Por Jesús Lemus/Puebla

A 5 meses del Huracán Earl, hay 800 familias que todavía no recuperan sus viviendas en el municipio de Huauchinago, declaró el coordinador de los diputados locales del PRD, Carlos Martínez Amador.

Entrevistado en la sede del Congreso del Estado, señaló que lo anterior se debe, al retraso que hay para recibir los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) y que provienen del gobierno federal.

Puntualizó que en la Sierra Norte de Puebla, las regiones de Tlaola, Xicotepec de Juárez y Huauchinango, fueron los más afectados por las lluvias de la tormenta tropical, pero en el último municipio todavía no se acaba la reconstrucción de las viviendas.

El representante popular de la región de Huauchinango, dijo que los poblanos afectados viven en casas de algunos familiares o conocidos y que están a la espera, de que antes de concluir el sexenio estos hogares queden reconstruidos.

“Si hay preocupación para saber la solución se dará a la gente, lo que está pendiente principalmente son las casas, por qué los caminos de alguna manera u otra ya se abrieron y hay comunicación, el tema principal son las casas… sabemos que ahí hay algún retraso en los recursos, realmente no sabemos qué está sucediendo, y es precisamente con el recurso del FONDEN, aún no tenemos una solución a la vista”.

Por último, el diputado del PRD, destacó que el presidente municipal de Huauchinango, está ejerciendo algunos mecanismos de trabajo, para agilizar la reconstrucción de las 800 viviendas afectadas faltantes por las lluvias de 2016.