• Se trata de un miembro del escuadrón de la muerte al que lo apodaban así porque supuestamente en el pasado fue militar.

Odilón Larios Nava.- En el mercado Zapata, ubicado al sur de la ciudad de Puebla, murió un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Según lo informado por un administrador del mercado y por algunos borrachitos, se trató de un elemento del escuadrón de la muerte, es decir de las personas que toman hasta que la muerte los alcanza.

El deceso se descubrió este miércoles cerca de las ocho de la mañana, cuando algunas personas se percataron que el hombre no respiraba. Avisaron a los paramédicos que el cadáver estaba del lado de la calle Alhelí. Fueron los técnicos en urgencias médicas los que al revisar al hombre confirmaron que no presentaba signos vitales.

En entrevista sobre este tema, Alejandro Zenteno, auxiliar administrativo del mercado, confirmó que el occiso es uno de los “borrachitos” que se reúnen en esa parte del mercado, que son alrededor de diez personas.

Algunos de los borrachitos dijeron que el occiso se llamaba Alejandro, que contaba aproximadamente 30 años de edad. Afirmaron que tenía esposa, con la cual no vivía desde hace algún tiempo.

De hecho una de las personas que conocía a este hombre indicó que Alejandro en otro tiempo fue militar, por lo que le apodaban El Teniente. Otra de las personas mencionó que fue a avisar lo ocurrido a la que era su esposa, pero que esta respondió que no quería saber nada del tema.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de efectuar las diligencias del levantamiento del cadáver y de iniciar la carpeta de investigación del caso.