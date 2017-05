Dulce Gómez

Las estrategias de seguridad están fallando en el municipio de Puebla, además las incidencias delictivas han repuntado en algunos indicadores, opinó el regidor y presidente de la Comisión de Gobernación, Oswaldo Jiménez López.

Ayer, en entrevista, el cabildante panista aseguró que “ya se hicieron relevos en algunos sectores”, ante los delitos que se han cometido en Puebla, entre ellos el asesinato de padre e hijo en una pozolería ubicada en la colonia Amor.

Pese a lo anterior, el integrante del Cuerpo Edilicio señaló que el crecimiento de la delincuencia no es cuestión de una persona, en alusión al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), Alejandro Óscar Santizo Méndez, sino de estrategias.

“Ya se hicieron relevos en algunos sectores y seguramente en esta semana se estará definiendo con más claridad una estrategia para combatir esto. Me parece que no es un tema de personas sino de estrategias, habrá que revisarlo”, sostuvo.

A la par, aseguró que el tema ya es revisando por el presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, y por el resto del gabinete.

“Es un tema que se está revisando, es un tema que el alcalde Banck junto con el resto del gabinete están poniendo énfasis. Es evidente que han crecido las incidencias en algunos indicadores de seguridad y ya se están tomando cartas en el asunto”, concluyó.