Por Jesús Lemus/Puebla

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, determinó expulsar a Fernando Morales Martínez de las filas del partido, tras su apoyo en favor del PAN para que ganara la gubernatura de Puebla en las elecciones de 2016.

Lo anterior se corrobora por un documento publicado por el propio Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde se establece que dicha decisión debe ser notificada al líder estatal del partido, Jorge Estefan Chidiac.

Es importante recordar que el año pasado, el propio Jorge Estefan Chidiac, declaró que se pelearía la expulsión del hijo del ex gobernador de Puebla, Melquiades Morales Flores, luego del apoyo que brindó al gobernador Antonio Gali Fayad, para que ganara dicho cargo público.

A raíz de ese comentario, Morales Martínez interpuso un recurso para proteger sus derechos políticos en el Tribunal Electoral del Estado (TEE) para evitar ser expulsado del PRI, pero el documento no precedió pues no existía una notificación oficial del PRI nacional respecto a que el político no pertenecía más a las filas del instituto tricolor.

Cabe señalar que Fernando Morales Martínez se desempeña como sub secretario de la Secretaria General de Gobierno (SGG) desde la administración de Rafael Moreno Valle Rosas; cargo que logró mantener en el gobierno de Antonio Gali Fayad.

El Partido Revolucionario Institucional en el Estado, emitió un comunicado al respecto:

C O M U N I C A D O

Derivado del procedimiento interpuesto el pasado 15 de agosto del 2016 por el Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Estefan Chidiac en contra del ciudadano Fernando Morales Martínez, en el expediente CNJP-PS-PUE-262/2016, ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este Partido, el día de hoy, fue notificada la resolución de la Comisión señalada en la que se resuelve fundado el procedimiento iniciado y en consecuencia la expulsión del ciudadano Fernando Morales Martínez de este Instituto Político y la determinación de que por ningún motivo podrá reafiliarse al PRI.

Es importante detallar los puntos sustanciales de dicho resolutivo que afectó bienes tutelados. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria valoró la violación a distintos preceptos jurídicos, lo que derivó en la pluralidad de infracciones que fueron debidamente acreditadas.

Se atentó de manera grave al sostener y propagar principios contrarios a los Documentos Básicos; al realizar actos de desprestigio de las candidaturas sostenidas por el PRI; al solidarizarse con la acción política de partidos políticos o asociaciones políticas antagónicas al PRI; al promover y apoyar actos de proselitismo de candidatos de otros partidos, que fueron desplegadas, generando una división al interior del PRI.

Finalmente, con el fallo emitido, quedan anulados los derechos partidarios de los que gozaba el ciudadano Fernando Morales Martínez, enunciados en los artículos 57 y 58 de los Estatutos de este instituto político.