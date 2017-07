Por Jesús Lemus/Puebla

Urge en el Congreso del Estado de Puebla la comparecencia de los directores de UBER, para que expliquen algunas dudas que se tienen sobre el funcionamiento de la empresa en Puebla, sentenció el diputado local del PRI, Leobardo Soto Martínez.

Así lo dijo el también secretario General de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), luego de considerar una burla que a la empresa UBER se le sancione a través del gobierno estatal con hasta 6 mil pesos a la unidad que se le compruebe de cobrar en efectivo los servicios de taxi, cuando estos tendrías que ser vía electrónica.

En este sentido, el priista puntualizó que gestionará con su compañero de curul bajo las filas del PRD, Julián Rendón Tapia, para que a través de la comisión del Transporte Público del Congreso del Estado, se exija la comparecencia respectiva de la empresa.

Aunado a lo anterior, puntualizó que además de cobrar el servicio en efectivo, no existe claridad sobre el padrón de unidades que circulan en el estado de Puebla, pues al principio del programa se tenían registradas 2 mil unidades y ahora tienen reportes que la cifra se duplicó.

Consideró que no pueden permitirse estas anomalías, pues insistió que ello viene a perjudicar a los taxis tradicionales que deben cumplir con ciertos requisitos más rígidos ante el gobierno del estado de Puebla.

Insistió que es lamentable que la administración estatal solo quiera aplicar una multa de un poco más de seis mil pesos en contra de UBER cada vez que un vehículo cobre en efectivo el servicio, ya que la ley es clara en el sentido de que ello no se puede hacer, al resaltar que esto debe aplicarse a través de tarjetas de débito o crédito según sea el caso.

“No se vale que paguen justos por pecadores, en este caso los choferes no tienen todas las prestaciones de ley, además de que no hay claridad sobre las unidades que circulan en Puebla, se hablaba de unas dos mil al principio y ahora se sabe que son unas cuatro mil, por ello, estamos buscando la comparecencia de los directores de UBER en el Congreso”, finalizó.