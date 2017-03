Por Jesús Lemus/Puebla

Para 2018 habrá fuga de perredistas que sin duda apoyarán la candidatura de Andrés Manuel López Obrador rumbo a la presidencia de México bajo las filas de MORENA en 2018, declaró la dirigente estatal del PRD, Socorro Quezada Tiempo.

Así lo dijo ante el anuncio que hizo el senador del PRD, Miguel Barbosa Huerta, respecto apoyar a López Obrador en sus aspiraciones presidenciales sin renunciar a las filas del Sol Azteca.

En este sentido, puntualizó que ella, al igual que unos cuantos del PRD, seguirán militando en esta fuerza política hasta concluir las elecciones de 2018, pese a que otros perredistas están pensando en sumarse a López Obrador.

Ante dicho escenario, Quezada Tiempo convocó al PRD nacional a definir la posible política de alianzas con MORENA para el otro año, con la finalidad de evitar fuga de militantes y mejor trabajar en una sola estructura para renovar la Presidencia de México.

La también diputada local del partido, mencionó que algunos ven al PRD como un simple cascarón y; pese a ello, defenderá hasta el último día de su dirigencia la ideología que siempre ha representado bajo un solo proyecto dentro del Sol Azteca.

“Existirá un vacío de todos los partidos políticos en favor de López Obrador, porque sin duda es visto como el mesías y por ello lo estarán apoyando rumbo a las elecciones de 2018, en mi caso particular me quedaré en el PRD en todo momento, porque así lo he decidido”.