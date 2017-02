Por Patricia Moreno Sánchez

Con éxito el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) llevó a cabo el primer trasplante de injerto cadavérico de ligamentos en un pacientes de 61 años de edad en el Hospital de Traumatología y Ortopedia informó el director Francisco Morales

Explicó que el paciente sufrió un atropellamiento y se le implantaron tres injertos de tendón en su rodilla derecha y ahora podrá reincorporarse a sus actividades.

Especificó que este paciente recibe un beneficio de una donación multoorganica de tres injertos cadavéricos para la reconstrucción de su rodilla. Refirió que esta persona al ser atropellado recibe una lesión grave en su rodilla derecha que podía generar inmovilidad en la pierna o dejar de caminar, incluso estaba e riesgo de amputarle su pierna.

Con este primer caso de injerto con material músculo esquelético, se obtuvo de un donador altruista de 65 años. Comentó que esto se logró gracias a las donaciones altruistas de ahí la importancia de promover la cultura de la donación de órganos.

Dio a conocer que las donaciones cadavéricas se envían a una empresa que se responsabiliza de procesar los mismos y ahora se le solicitaron los injertos que se necesitaron para esta reconstrucción de la rodilla del paciente, gracias al equipo multidisciplinario del IMSS.

Mencionó que el año pasado se realizaron 22 donaciones multiorganicas con las cuales se beneficiaron pacientes que estaban en lista de espera de corazón, hígado, riñón y corneas.

El paciente Benito Temoltzin narro que el 31 de diciembre del 2016, a las 7:15 de la mañana fue atropellado al atravesar el Puente de la Volkswagen, por la Puerta 3.

“Me atropellaron al atravesar, ahí no hay pasada de carros y al cruzar solo di tres pasos cuando escuche que unos carros aceleraban, yo creo que iban echando carreras los señores. Cuando voltee ya tenía encima el carro y no me dio tiempo de esquivar y me provoco esta lesión .

Dijo que está agradecido por el apoyo de los médicos del IMSS que le reconstruyeron su rodilla y ahora podrá volver a trabajar como electricista.