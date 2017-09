Por Jesús Lemus/Puebla

El ex priista Fernando Morales Martínez asumió la coordinación estatal de Movimiento Ciudadano y aclaró que únicamente será por el periodo de un año; es decir, por el tiempo que durará todo lo referente a las votaciones de 2018.

Así lo declaró en el encuentro con los medios de comunicación, donde señaló que su llegada a la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano no significa que se vaya afiliar a esta fuerza política y; por el contrario, su arribo a esta fuerza política es totalmente como ciudadano.

El también ex presidente estatal del PRI, Fernando Morales Martínez, añadió que renunció a su cargo como coordinador de Vinculación Interistitucional y Participación Ciudadana del gobierno que encabeza el mandatario Antonio Gali Fayad.

El hijo del ex gobernador de Puebla, Melquiades Morales Flores, sentenció que su renuncia la presentó el pasado cuatro de septiembre, una vez que recibió la invitación para sumarse al partido Movimiento Ciudadano a través de la figura de coordinador estatal.

Consideró que Movimiento Ciudadano es un partido incluye; por lo tanto, auguró que otros ex priistas que renunciaron hace mucho tiempo a esta fuerza política, puedan sumarse al instituto político de izquierda rumbo a las lecciones de 2018.

Insistió que su periodo únicamente será por un año, ya que está asumiendo la dirigencia estatal de manera interina y; por lo tanto, después vendrá un sustituto que continúe con los trabajos que realice Movimiento Ciudadano en el territorio poblano.