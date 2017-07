Por Patricia Moreno Sánchez

El Consejo de Organismos Empresariales (COE) considera que los poblanos no deben pagar la seguridad de los ex gobernadores, en especificó el gasto que registra el pago de la escota del ex gobernador Rafael Moreno Valle.

Francisco Romero Serrano presidente del organismo explicó que este gasto tienen un costo para a los poblanos 2.3 millones de pesos al año.

Refirió que actualmente Puebla está atravesando por una crisis de inseguridad que incluso ha generado que se esté solicitando un crédito por 800 millones de pesos por parte del Ayuntamiento poblano para cumplir con los temas de seguridad, aunado a ello dijo dentro de la nómina del gobierno estatal aún se cubre el gasto de la seguridad del ex mandatario.

“Esto no tiene razón, si el ex gobernador Rafael Moreno Valle entrará en conciencia, dejaría de prescindir de estos elementos, con ello el gobierno estatal tendría un ahorro económico que se puede utilizar en la seguridad” aseveró el dirigente estatal.

Romero Serrano expuso que los integrantes de esta cámara empresarial exigirán a los legisladores para que trabajen en leyes que terminen con los privilegios de lo que gozan la mayoría de los funcionarios y ex funcionarios , como los ex gobernadores que mantienen algunos gastos como su seguridad a costa de los impuestos de los poblanos.

Refirió que Moreno Valle debe cubrir sus gastos de seguridad de 8 escoltas con propios recursos.

Lamentó que fuera desechada, una iniciativa que se presentó en el legislativo local para eliminar la seguridad privada para los ex gobernadores pagada con el erario.

Insistió que ese recurso de debe aplicar en la mejora de los sueldos de los policías, en equipamiento, en la capacitación y contratación de los cuerpos policiacos.