Por Jesús Lemus/Puebla

El priista Francisco Ramos, rechazó que sea la carta del sub secretario de la SEDATU, Juan Carlos Lastiri Quirós, para ocupar la presidencia del comité municipal del PRI en Puebla y, afirmó que solo con unidad se quitará ese estigma que pesa sobre su imagen.

El también ex diputado federal del PRI, dijo que al partido le urge reestructurarse rumbo a las elecciones del otro año cuando se renovarán diversos cargos de representación popular, teniendo como principal posición la gubernatura del estado de Puebla.

Sobre sus vínculos con el ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, el priista rechazó cualquier acercamiento con el ex mandatario estatal y, argumentó que tiene las cartas de presentación para tratar de obtener la presidencia del PRI municipal en Puebla.

Confió que la dirigencia estatal del PRI y que está a cargo de Jorge Estefan Chidiac, realice un proceso transparente para renovar este cargo político y con ello reforzar la unidad del Revolucionario Institucional rumbo a las elecciones de 2018.

Paco Ramos, quien fue diputado federal del PRI por uno de los distritos de la capital poblana, dijo que el nuevo líder de esta fuerza política, no tiene que usar como trampolín político esta posición y; por lo tanto, debe garantizar que estará al frente del cargo por un periodo de cuatro años; es decir, hasta el 2021.

“Tengo la confianza de que el proceso para renovar la dirigencia municipal del PRI, se dará con total transparencia y sin dados cargados, aquel que esté al frente de la posición tiene la obligación de estar en el cargo de 2018 al 2021, respectivamente”, mencionó.

Cabe señalar que en los últimos días, ha crecido el número de aspirantes a la dirigencia municipal del PRI, entre los que destaca Javier Cacique; personaje ligado a Enrique Doger Guerrero, además de Edgar Chumacero y Paco Ramos, quienes están vinculados con Blanca Alcalá Ruíz y Juan Carlos Lastiri Quirós, respectivamente.