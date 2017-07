Por Jesús Lemus/Puebla

El ex presidente de Puebla, Luis Paredes Moctezuma, enfrentó a gritos a su homólogo el ex alcalde de la ciudad, Eduardo Rivera Pérez, a quien le exigió la disculpa pública tras el supuesto daño moral que le cometió por las críticas que lanzó a su administración que encabezó del 2002-2005.

Los hechos ocurrieron mientas Eduardo Rivera Pérez, ofrecía una rueda de prensa con el diputado federal de MORENA, Alejandro Armenta Mier y quienes hablaron de todas “las coincidencias sociales que deben existir entre diversos personajes para tratar de resolver diversos problemas en la entidad”.

Sin embargo, Rivera Pérez se percató que Paredes Moctezuma poco a poco se acercaba al lugar de la rueda de prensa -un restaurante del Zócalo de Puebla-, por lo que decidió levantarse de la mesa para despedirse de Armenta Mier y retirarse del lugar.

Sin embargo, Luis Paredes Moctezuma al detectar que Rivera Pérez quería irse del lugar, empezó a gritarle una serie de consignas a Eduardo Rivera Pérez, a quien en todo momento le insistió que ofreciera la disculpa pública luego del daño moral que le provocó por criticar su administración como alcalde de Puebla entre 2002-2005.

Sin embargo, el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, no se quedó cayado y sutilmente le dijo a Luis Paredes Moctezuma, “disfruta tu nueva chamba como morenovallista”, esto mientras este personaje seguía exigiendo a gritos la disculpa pública a su favor.

Tras este comentario de Rivera Pérez en contra de Paredes Moctezuma, este último solo se dedicó a señalar mediante a sus gritos, que a su compañero del PAN le está ocurriendo lo mismo que vivió él cuando fungió como alcalde de Puebla en el periodo antes citado y que consistió en una persecución política en su contra.

Después de la confrontación, simplemente Eduardo Rivera Pérez, extendió su mano a Luis Paredes Moctezuma para despedirse de mano, sin embargo este último jamás respondió la cortesía, provocando que el ex alcalde de la ciudad y quien tiene una inhabilitación de 12 años tras supuestas anomalías a su cuenta pública 2013, se diera la media vuelta y se retirara del lugar donde se realizó la rueda de prensa con el diputado federal de MORENA Alejandro Armenta Mier y con los medios de comunicación.