Por Jesús Lemus/Puebla

El ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció que arrancará con sus recorridos al interior del estado y que tienen como finalidad conocer la opinión de los poblanos sobre la posibilidad de buscar la gubernatura de Puebla en 2018.

Así lo declaró después de acudir a las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, donde refrendó su afiliación, esto como parte del proceso que realiza el partido a nivel nacional para depurar los padrones de militantes de esta fuerza política en todo el país.

Aunado a lo anterior, Rivera Pérez señaló que se encuentra listo para enfrentar lo que sea en estos próximos meses al interior del PAN y que también incluye el método de selección de candidatos a cargos públicos, donde también podría participar la secretaria General del albiazul, Martha Erika Alonso Hidalgo, como abanderada a la gubernatura estatal.

Aclaró que su proceso de inhabilitación por 12 años avalado por el Congreso del Estado y que se encuentra en litigio en instancias federales, no lo frenarán en sus aspiraciones políticas como sería pelear la candidatura al gobierno del estado de Puebla.

Recordó que para finales de este mes, se tiene confirmada la audiencia entre el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado (ASE) y él como ex alcalde, para desahogar las pruebas correspondientes sobre su inhabilitación de 12 años.

Argumentó que una vez hecha la audiencia, el juez federal en materia administrativa, tendrá tres meses aproximadamente para revisar las pruebas correspondientes y para octubre definir si está sustentada la inhabilitación del Poder Legislativo o esta se desecha.

Es importante señalar que si el juez confirma que el Congreso del Estado de Puebla tuvo la razón para inhabilitar a Rivera Pérez tras supuestas anomalías que cometió en su cuenta pública 2013, estaría imposibilitado para buscar otro cargo de representación popular en las elecciones del año entrante.