Por Jesús Lemus/Puebla

Margarita Zavala Gómez del Campo convocó a la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), a definir los mecanismos por los cuales se elegirán a los candidatos a la Presidencia de México y gubernatura de Puebla, a fin de evitar fracturas entre los militantes rumbo a las elecciones de 2018.

Así lo dijo en su visita por el estado de Puebla, donde se reunió con diversos simpatizantes de esta fuerza política en un hotel de Cholula y donde estuvo presente, el ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien ha reconocido su aspiración para aparecer en las boletas electorales del otro año como candidato a gobernador.

En este sentido, Margarita Zavala recordó que este viernes inició oficialmente el proceso electoral federal, por ello insistió que las dirigencias nacional y estatal no puede tardarse más sobre quiénes serán los perfiles que aparecerán en las boletas electorales el otro año.

Dijo que en años anteriores, las encuestas han sido el mecanismo para elegir al candidato a la Presidencia, sin embargo y como dicho método no beneficia a otros aspirantes, es por eso que están peleando que sea una consulta a la base para concretar esta nominación.

Por lo anterior, señaló que está abierta a cualquier mecanismo, siempre y cuando, insistió, no genere derroche de recursos, pero sobre todo se garantice la unidad de la militancia para demostrar a la población que el PAN está fuerte para ganar las diversas posiciones.

En el caso de Puebla, reconoció que antes de su evento en un hotel de Cholula, se reunió con la dirigencia estatal del partido y que está a cargo de Jesús Giles y Martha Erika Alonso Hidalgo, dejando en claro que dicho encuentro no significa ningún respaldo para que esta última sea la abanderada del albiazul a Casa Puebla.

Mencionó que Eduardo Rivera Pérez es un personaje cercano hacia ella; por lo tanto, pidió que el partido no se tarde en definir al abanderado a Casa Puebla, pues reiteró que es la única manera de crear un buen proyecto de trabajo, en donde todos los militantes que no lograron la nominación sean incluidos.