A través del área de intercambios 14 estudiantes de la University of Saint Thomas decidieron realizar una estancia académica en la IBERO Puebla, provenientes , y quienes participaron en el programa Puebla Study Abroad, el cual tiene como objetivo complementar la formación teórica en materia de economía internacional con experiencia práctica.

Durante su estadía estudiantil, estos jóvenes y elDr. Ulyses Balderas, académico del Centro de Estudios Internacionales de University of Saint Thomas de Houston, Texas, visitaron algunas empresas de acuerdo al programa y tema en cuestión, entre ellas estuvieron Yakult, Africam Safari, Big Cola y la empresa automotriz alemana Audi.

De igual manera, el grupo proveniente dePennState University, de Pennsylvania, Institución que tiene un fuerte vínculo con la IBERO Puebla desde hace 16 años consecutivos, tuvo la oportunidad de adentrarse en el programaSpanish Language, Art and Mexican Culture, el cual fue dirigido por el Dr. Henry Morello y el Mtro. Joshua Deckman.

En esta ocasión, la Universidad Iberoamericana Puebla contribuyó al programa con la impartición del curso Arte Mexicano, el cual estuvo a cargo del académico Octaviano Rangel.

Finalmente, los alumnos provenientes de Quebec, Canadá, específicamente de laUniversité Laval, con quien la IBERO Puebla ha creado una estrecha relación por más de 15 años, durante tres semanas formaron parte del programa intensivo Cultura Mexicana y Lengua, el cual estuvo liderado por Tanya Arellano y Alejandro Benítez, ambos académicos de esta universidad jesuita.

Este grupo de alumnos canadienses, tuvo la oportunidad de complementar las clases teóricas con visitas guiadas a lugares representativos de nuestra cultura, siendo una de las más memorables la llevada a cabo en laReserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, en donde acudieron al Museo del Agua.

Para la IBERO Puebla, el incrementar y contribuir en las alianzas académicas que permitan fomentar una formación integral entre los jóvenes universitarios, sin importar, raza, cultura, religión o país, es sinónimo de consolidación en el ámbito educativo, pues esto permite formar ciudadanos comprometidos con su país y la sociedad en la que están inmersos.