• El Fiscal exigirá se le decrete prisión preventiva.

Odilón Larios Nava.- La mañana de este jueves se llevará a cabo la continuación de la audiencia de Control de Detención de Ricardo Alexis “N”, acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) del delito de privación ilegal de la libertad, en contra de Mara Fernanda Castilla Miranda, la estudiante de Ciencias Políticas de la UPAEP que está desaparecida desde el pasado viernes.

La audiencia comenzó este miércoles a las 14:00 horas, pero el imputado decidió cambiar al defensor público que le había asignado el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), por ello el Juez de Control otorgó un receso, hasta que la familia del señalado nombró a un abogado privado como su defensor.

Por esto, la audiencia será reanudada nuevamente este jueves por la mañana, una vez que el abogado defensor tuvo tiempo para imponerse de la carpeta de investigación y de esa manera pueda hacer una correcta defensa de su cliente.

Fue la mamá de Ricardo Alexis quien buscó al abogado Carlos Sandoval García, para que se encargue de la defensa del conductor de Cabify.

Sandoval García, indicó en entrevista, que buscará demostrar la inocencia de su cliente y que se vulneraron sus derechos, pues se le tuvo incomunicado desde el momento de su detención hasta el inicio de la audiencia, por ello no le habían podido nombrar un abogado defensor.

Confió en que su cliente es inocente. Lo definió como un hombre trabajador, que debe laborar como chofer para pagar las letras del crédito automotriz con el que adquirió el vehículo en el que presta el servicio ejecutivo. También lo definió como un hombre de familia. Por ello ve difícil que pudiera enredarse en un drama como del que es señalado.

Sin embargo aceptó que esas son sólo sus impresiones iniciales, pues al momento de la entrevista, desconocía la carpeta de investigación y ni siquiera se había entrevistado con su cliente, por ello no pudo responder cuando se le preguntó por qué razón Ricardo Alexis tenía el celular de Mara Fernanda.

Al responder por qué Ricardo Alexis estaba en Terrenate, Tlaxcala, respondió que allá tiene familia y fue de visita. Aseguró que el conductor de servicio ejecutivo no estaba escapando, ni ocultándose, sólo había ido de visita con familiares.

Será este jueves por la mañana cuando finalmente se lleve a cabo la audiencia de Control de Detención, donde se espera que la Fiscalía solicité la medida cautelar de prisión preventiva.