• Uniformados pertenecientes a Bases de Operaciones señalan que no han sido obligados a trabajar sin descanso desde el pasado jueves.

• Acusan que no les han permitido dormir, tampoco han recibido comida adecuada, además de que les impiden usar zarapes para enfrentar el frío por la madrugada.

Odilón Larios Nava.- Denuncian policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), cansancio, exceso de trabajo, malos tratos y condiciones inhumanas de trabajo. Uniformados que platicaron con este diario, afirmaron que aquellos que pertenecen a bases de operaciones no han tenido descanso desde el pasado jueves cuando comenzaron los desmanes y saqueos en Puebla capital.

Detallaron que sus jefes no les permiten siquiera tiempo para asearse, que no les proporcionan debidos alimentos y ante las bajas temperaturas que se han registrado en la capital del estado, no les permiten llevar zarapes o cobertores y los tienen patrullando toda la noche.

Este exceso de trabajo, ha ocasionado que anden con los nervios de punta por falta de sueño, así como con un intenso cansancio, por lo que pidieron hacer pública esta situación para que llegue a oídos del Secretario y de las personas que velan por los policías.

Señalaron que al estar trabajando bajo todo ese estrés, cansancio y frío, los hace susceptibles a sufrir un accidente y la propia ciudadanía podría estar en riesgo.

Por sui fuera poco, señalaron que Guillermo Palma Salazar y otros mandos medios, los han amenazado con arrestarlos 36 horas después de que culmine este servicio, en caso de que los encuentren dormidos. Por lo que exigen que los altos mandos de la SSP den una solución a esta problemática.