Luego del Recorrido y Simulacro contra incendios a distancia realizado en el Centro Nacional de Mando y Reacción para la Seguridad de los Infantes de las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI), el Director General del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, confirmó que los sistemas de protección de las 247 EBDI’s son los más eficientes, con alta tecnología y vigilancia, lo que las convierte en las más seguras de Latinoamérica, en beneficio de sus más de 35 mil infantes.

El titular del Instituto detalló el funcionamiento del Centro de Mando del ISSSTE, el cual vigila 123 estancias propias y cuenta con 650 cámaras, mil alarmas de emergencia, cuatro mil 400 detectores de humo y coordinación con sistemas de protección civil de los tres órdenes de gobierno.

Especificó que esta plataforma vigila las estancias propias del Instituto, y las 115 subrogadas cuentan con hidrantes automatizados para el combate de incendios, circuitos cerrados de video vigilancia, reacondicionamiento de salidas de emergencia en todas las instalaciones y el personal es capacitado en protección civil.

“La principal función de este Centro es resguardar lo más valioso que es la vida de las hijas e hijos de los trabajadores, implementando nuevos sistemas que permitan darle seguridad y tranquilidad a los padres de familia”, agregó.

Los simulacros se llevaron a cabo en seis Estancias Infantiles de todo el país: No. 17 en Jalisco; No. 23 en Zacatecas; No. 25 en la región norte de la Ciudad de México; No. 26 en la región sur de la Ciudad de México; No. 36 de San Luis Potosí, y No. 44 en región sur de la Ciudad de México, donde se constató la rapidez y coordinación de los diferentes cuerpos de protección civil.

Acompañado de los directores de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Florentino Castro López, y de Tecnología y Estrategia Digital, Jorge Antonio Cano Félix, así como del Jefe del Departamento de Protección Civil, Sergio Robles Vázquez, Reyes Baeza anunció que el último trimestre de este año el ISSSTE lanzará una aplicación móvil donde los padres de familia derechohabientes accedan en tiempo real a las video cámaras de las EBDI’s, con el fin de que puedan observar la situación de sus infantes y de esta manera brindarles seguridad absoluta.

Durante su participación, el Director de Tecnología y Estrategia Digital del Instituto, Jorge Antonio Cano Félix, explicó que la principal función de este Centro, el cual contó con un monto de inversión de 324 millones de pesos, es prevenir incidentes a través del análisis de datos, además se capacita constantemente al personal de las guarderías para que sepan cómo actuar ante situaciones de riesgo o desastres. Asimismo, recordó que el ISSSTE es la primera institución de México en incorporar tecnología de punta para la seguridad de la población infantil derechohabiente.