Concretar cada jugada de gol, correr más que el rival, es lo que debe hacer el Puebla si quiere salir con los tres puntos en su partido ante el Guadalajara, así lo mencionó el director técnico José Saturnino Cardozo

“El objetivo principal es hacer goles, ganar, estamos trabajando para ganar; me

preocupa cuando hacemos pocos goles, pero también sabemos que tenemos que

sumar puntos y obligar a los demás hacer más que nosotros; tenemos que tener

calma para definir”.

La convicción de ganar es clave; cada trabajo realizado en la semana debe ser

fructífero en el terreno de juego y por ello, para Cardozo Otazú, los jugadores

deben entender que el rival es sumamente peligroso y la concentración debe durar

los noventa minutos y más que dura el juego.

“Sí no estamos convencidos de lo que vamos a hacer el sábado vamos a sufrir

mucho; el presente es que vamos a enfrentar a un equipo diferente a los

anteriores, que ha crecido, pero nosotros tenemos la experiencia y sabemos que

tenemos que proponer, tenemos que ser unos guerreros”.

El buen paso del rival, no debe ser motivo de preocupación sino de ocupación

para el plantel, por lo que se debe jugar de forma inteligente y con intensidad para

sumar tres unidades que serán fundamentales en el torneo indico el Técnico

Paraguayo.

“Lo que nos ocupa es lo nuestro, puesto que vamos a enfrentar a el equipo que

impone más dinámica en el terreno de juego, sabemos perfectamente lo que

vamos a jugar; tenemos que hacer un juego muy inteligente tácticamente y

dispuestos a correr más los 90 minutos”, finalizó el estratega.