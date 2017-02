* La unidad no es alrededor de una persona o de un Gobierno, sí en torno a los valores de la nación de soberanía, libertad, justicia, democracia e igualdad.

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, resaltó que nuevamente está a prueba nuestra nación y el compromiso de cada mexicano con su Patria, por lo que “son tiempos que llaman a la unidad entre todos los mexicanos”.

“Esta es la hora de la unidad por México y para México”, afirmó, al encabezar la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera, realizada en el Campo Marte.

El Presidente Peña Nieto resaltó: “la unión no es que todos hablen con una sola voz; eso sería censura. La unión no es que todos aprueben las políticas de un Gobierno en todo momento; eso sería imposición. La unión no es que todos compartan las mismas ideas e ideales; eso sería dogmatismo”.

Reiteró que “la unidad que requieren estos tiempos no es alrededor de una persona o de un Gobierno. Unidad sí, en torno a los valores de la Constitución, que son los valores de nuestra gran nación: soberanía, libertad y justicia, democracia e igualdad”.

Señaló que la unidad “se forja en los actos basados, precisamente, en estos valores, en los valores que como sociedad hemos convertido en leyes y normas de convivencia social”.

Añadió que “la unidad nacional se refleja en todas y cada una de las acciones diarias que realizan los mexicanos para mejorar su entorno. Es la unidad de las familias que cuidan de los suyos e inculcan valores heredados. Es la unidad del grupo de vecinos que se organizan para llevar agua potable o el drenaje a la calle en donde están sus viviendas, y la de la comunidad escolar donde padres y madres de familia colaboran para mejorar la escuela de sus hijos”.

El Primer Mandatario refirió que “la unidad se aprecia en la labor de equipo. Está ahí, en los grupos de estudiantes que desarrollan proyectos, compiten y ganan en certámenes internacionales. La unidad se palpa en la solidaridad de los mexicanos cuando se hacen aportaciones para ayudar a los hermanos caídos en desgracia por fenómenos naturales, y está presente cuando se apoya a la Cruz Roja o a brigadas de jóvenes voluntarios”.

Agregó que la unidad “se hace notar cuando en un centro laboral los propios trabajadores se organizan para mejorar el entorno de su comunidad. Es también la unidad de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras policías, de los médicos y enfermeras y de las miles de maestras y maestros que todos los días salen a dar lo mejor de sí. Y por supuesto, la unidad se expresa cuando nuestros niños y jóvenes entonan con emoción y orgullo nuestro Himno Nacional, como se hace en las escuelas de todo el país, y hoy en este Campo Marte”.

Por eso, dijo, “sigamos dando nuestro mejor esfuerzo, porque en cada instante, en cada lugar, se hace México. Sigamos demostrando con cada una de nuestras acciones que llevamos los colores patrios en nuestro corazón”.