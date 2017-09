Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado local del PRD, Julián Rendón Tapia, consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) cometió un error al dejar en libertad la primera vez, al conductor de Cabify que podría estar vinculado con la desaparición de la estudiante de la UPAEP, Mara Castilla.

Consideró que si la autoridad tenía algunos indicios de que dicho chofer era responsable de esta presunta desaparición, tenía que haber hecho todo lo posible para evitar que saliera de Puebla, sin importar que después haya sido detenido en Tlaxcala gracias a la ubicación del celular de la estudiante de la UPAEP.

De esta manera, consideró importante que se reforme una vez más la Ley del Transporte en Puebla, para que así se coloquen cámaras de vigilancia a los automóviles que prestan el servicio de taxi a través de aplicaciones móviles.

Consideró que hay las condiciones de reforma la referida ley en el tercer periodo de sesiones del Poder Legislativo, como se hizo hace unos meses para obligar a las unidades del transporte público que sean de nueva concesión, colocar cámaras de vigilancia para así disminuir los atracos que estaña sufriendo hace algunas semanas.

“Aprobamos reforma y el transporte público internamente deben tener cámaras de vigilancia. Incluso todo tipo de transporte público y foráneo ya debe tener este sistema, entonces no veo por qué no se puede hacer con el servicio de taxi en aplicaciones”.

Es importante precisar que con base en los datos del diputado local, Mario Rincón González, en Puebla hay once mil unidades que prestan el servicio de taxi a través del uso de nuevas tecnologías, entre las que destaca Uber, Cabify e Easy Taxi.