• La última vez que lo vieron con vida fue el domingo, cuando acudió a un evento de motociclistas.

• Lo hallaron dentro de una barranca ubicada en el bulevar Las Torres y avenida Emiliano Zapata, en la colonia Concepción La Cruz.

• Todo hace indicar que tras haber acudido a un evento de motos, salió algo tomado y accidentalmente cayó a la barranca; aunque no se descartó alguna otra hipótesis de investigación.

Odilón Larios Nava.- Un motociclista que estaba desaparecido desde el pasado domingo, cuando acudió a un evento de motorizados, fue encontrado muerto dentro de una barranca ubicada en bulevar Las Torres – también llamado Municipio Libre – y avenida Emiliano Zapata, en la colonia Concepción la Cruz, esto es a 200 metros después de la Vía Atlixcáyotl, en sentido de la 11 Sur a la federal a Atlixco, a un costado del lugar donde se construye una nueva gasolinera.

El hallazgo fue realizado cerca de las dos de la tarde del miércoles. El hombre estaba en la rivera, boca arriba. Cuando los servicios de emergencias y la policía municipal de San Andrés Cholula llegaron al lugar, confirmaron que el varón en cuestión estaba muerto.

Por las características, barba crecida, cabello largo, robusto y alto, con vestimentas de motociclista, se supo que podría tratarse de un hombre que desde el pasado domingo se encontraba desaparecido. Minutos después estas conjeturas se confirmaron.

Sus familiares llegaron hasta el lugar y confirmaron que se trataba de Manuel Hernández Gallegos, de 50 años de edad. El último día que lo vieron con vida fue el pasado domingo cuando acudió a un evento de motociclistas, en el cual habría ingerido algunas bebidas embriagantes.

Como se encontraba algo tomado, dejó su motocicleta con uno de sus amigos y él se salió. Se dijo que este hombre le gustaba caminar, principalmente en lugares no pavimentados, como son las orillas de los ríos.

Se presume que decidió caminar y que al cruzar por dicha barranca habría resbalado y al caer se habría producido algunos golpes, en la cabeza principalmente, que le cobraron la vida. Sin embargo no se descartó alguna otra línea de investigación, por lo que se esperan los resultados de la necropsia para saber si se confirma o no que fue un accidente.

Desde que desapareció, sus familiares comenzaron una campaña en redes sociales para buscarlo e interpusieron la denuncia de desaparición ante la Fiscalía General del Estado. Se sabe que Manuel era motociclistas y pertenecía a un club.

El hoy occiso vivía en Villa Frontera, según informaron fuentes policiales, de donde habría salido, para no regresar, el pasado fin de semana.

El levantamiento del cadáver corrió a cargo del personal de la Agencia Estatal de Investigación con sede en San Andrés Cholula. Para extraer el cadáver contaron con el apoyo de bomberos de la dirección de Protección Civil de San Andrés.