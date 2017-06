Por Jesús Lemus/Puebla

Las elecciones del Estado de México representan un balance positivo para MORENA, pues es la primera vez que compiten solos por la renovación de algunas gubernaturas, además de que ello reflejará el escenario político que se vivirá en 2018, declaró el dirigente estatal de esta fuerza política, Gabriel Biestro Medinilla.

En entrevista telefónica, el líder estatal señaló que no puede adelantar si habrá una alianza electoral con el PRD y otras fuerzas políticas en 2018, cuando ello se definirá en el Consejo Nacional de MORENA que se realizará en dos semanas.

Aclaró que en el supuesto de no aceptar alianzas con las izquierdas, MORENA no está cerrado en trabajar de facto con algunos actores políticos rumbo a las elecciones de 2018, esto sin condicionarlos a renunciar a los partidos donde actualmente militan.

“Siempre lo he dicho, no estamos cerrados a dialogar con diversos actores políticos, tenemos que trabajar y el qué se puede hacer en 2018 (…) No hablo de alianzas con las izquierdas porque ello lo definiremos en nuestro Consejo Nacional que se realizará en dos semanas”.

En el caso particular del PRD, señaló que el partido tiene un problema de origen y se trata de su dirigente nacional, Alejandra Barrales, quien ha “demostrado sentimientos de derecha, en lugar de tenerlos con la izquierda”.

Al final, insistió que MORENA tuvo buenos resultados en la elección del Estado de México y; ello refleja, que tienen un capital político importante que puede ser explotado en las votaciones de 2018 cuando se renovarán diversos cargos de representación popular.