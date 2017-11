Por Patricia Moreno Sánchez

La elección atípica del 2018, podría afectar la designación del presupuesto a otorgar para el próximo año para la Secretaría de la Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó el delegado Hilario Valenzuela.

Dijo que existe preocupación por las restricciones que se aplican en un año electoral, por lo que se estará solicitando que se adelantes las reglas de operación.

“Estamos preocupados no tanto por monto de presupuesto sino por el ejercicio, el próximo año es atípico por la realización de elecciones. lo que estamos tratando de hacer es que el ejercicio se adelante para los primeros meses , seguramente las reglas de operación se publicarán en diciembre” refirió el funcionario federal.

No obstante dijo que se estima recibir en Puebla más de 2 mil 600 millones de pesos, para atender todos los programas para apoyar la producción del campo.

“Pero insisto, estanos preocupados por que sea un ejercicio más expedito”

Aclaró que no se hay riesgo de que se detengan los presupuestos, sin embargo se teme que estos se retrasen, al señalar que es necesario que se entreguen en los primero meses del año, para que el productor este en tiempo para la compra de los productos como las semillas, fertilizantes y maquinaria, para la siembra.

Por lo que estaremos solicitando que el presupuesto se apruebe y se libere para el estado y con ello apoyar a los productores, de lo contrario el recurso de estará entregando hasta después de junio, una vez que haya pasado el proceso electoral.

En cuento a la entrega de recursos a los productores, dijo que no se suspende, aclaró que lo permite la Ley Electoral para no dejar desprotegidos a los beneficiarios, sin embargo estos no deben ser en actos públicos.