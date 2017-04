Por Jesús Lemus/Puebla

No se está violando la legislación sobre la revisión y aprobación de cuentas públicas, dijo el presidente de la comisión Inspectora del Congreso del Estado, Germán Jiménez García, tras la postura que tiene el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, sobre su ejercicio fiscal 2013.

Así lo dijo después de que el ex alcalde de la ciudad, señalara que la Auditoría Superior del Estado, está retrasando la validación de su cuenta pública a través de una audiencia que le solicitaron para este lunes.

En este sentido, el diputado local de Compromiso por Puebla, puntualizó que el amparo que interpuso el ex alcalde, será resuelto conforme a los tiempos de la propia Auditoría Superior del Estado.

“Esperaremos los tiempos, se tratan de cosas técnicas, en el Poder Legislativo seguimos con el protocolo y solo insisto, estamos esperando los tiempos para dictaminar la cuenta pública”.

Hay que recordar que el pasado 15 de diciembre el Congreso local aprobó un Inicio de Procedimientos de Responsabilidades, en contra del ex edil por irregularidades detectadas en su cuenta pública 2013 equivalentes a 411 millones de pesos.

Asimismo, Rivera Pérez, tramitó un amparo ante la justicia federal por el retraso para informarle del estatus para aclarar las observaciones, el cual le fue aceptado hace un par de semanas.