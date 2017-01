Por Patricia Moreno Sánchez

Las estaciones de gasolina de la Agrupación Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala (GRUPT) reportan desabasto de combustible.

Luz María Jiménez presidenta de esta agrupación quien reveló que el desbasto de combustible en el estado es del 95 por ciento en las estaciones de servicio.

El resto de las gasolineras reportan el faltan del producto, es decir falta la gasolina, Premium, Magna o hasta el Diésel.

Indicó que el abasto mejoró el fin de semana pasado, empero el problema no está solucionado. Recordó que esta agrupación tiene agremiados en distintos estados por lo que aún no tiene una evaluación de la afectación por este desbasto de combustible, sin embargo aseguró que Puebla y Tlaxcala son los estados más afectados.

Infirmó que interpuso una queja ante Petróleos Mexicanos para exigir una explicación sobre el desabasto y que se regularice la distribución.

Con respecto a los actos vandálicos con el pretexto de la inconformidad con el gasolinazo Jiménez Almazán criticó que se utilicen estos temas para delinquir y saquear comercios.

Lamentó que en Puebla la policía aún es artesanal; no tiene ningún tipo de preparación y capacitación para atender o enfrentar un conflicto de esta magnitud. Indicó que mismos policías lejos de brindarles seguridad solo les advertían del riesgo y de les pedían que cerraran sus estaciones de servicio durante la semana pasada que se registraron los disturbios.