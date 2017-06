Por Jesús Lemus/Puebla

Morena estableció un candado interno para evitar que haya adelantados en la búsqueda de la candidatura a la gubernatura de Puebla en 2018, cuando la prioridad es consolidar a la estructura del partido para defender los votos del otro año, declaró el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) de esta fuerza política, Gabriel Biestro Medinilla.

Así lo declaró después de señalar que los órganos internos de MORENA a nivel nacional, establecieron que no pueden existir personajes que promocionen su aspiración política antes de tiempo, de lo contrario quedarán excluidos del proceso interno que realice el partido para este escenario.

Consideró que si hay algún personaje que se adelante en su promoción rumbo al 2018, solo demostrará que llegó a MORENA para un proyecto personal, en lugar de construir un trabajo que ayude a cambiar las condiciones de vida de los poblanos.

Gabriel Biestra Medinilla añadió que los militantes de MORENA están obligados a reforzar el trabajo de campo, una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los dejó sin prerrogativas para este año.

“Hay una resolución del comisión nacional de justicia hagan promoción de su persona

No participarán en las contiendas internas, creo que tenemos marcada la línea, hay que entrarle al trabajo de campo”, mencionó.

Insistió que no son los tiempos de pensar en candidaturas a un cargo público, toda vez que MORENA primero debe construir el proyecto ciudadano que les permita no solo ganar la gubernatura del estado de Puebla, sino el resto de posiciones que se renovarán en 2018.

Cabe señalar que José Juan Espinosa Torres, alcalde de San Pedro Cholula; el senador Miguel Barbosa Huerta y el diputado federal independiente, Alejandro Armenta Mier, son los que han sido mencionados como posibles cartas de MORENA a la gubernatura del estado de Puebla.