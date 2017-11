Por Jesús Lemus/Lemus

En MORENA habrá diálogo con todas las expresiones y jamás existirá la cerrazón rumbo al 2018, pues solo así se garantizará un triunfo contundente en Puebla en beneficio de los ciudadanos, dijo el senador y coordinador organizacional en el estado del partido, Miguel Barbosa Huerta, quien sentenció que nada lo detendrá en sus recorridos por el territorio poblano.

Lo anterior, después de que en las últimas semanas crecieron las criticas en su contra, tras lograr el nombramiento de coordinador organizacional y que significa la antesala, para ser candidato de MORENA a la gubernatura del estado de Puebla.

Pese a lo anterior, el senador y quien militó en las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), sentenció que por nada se detendrá en los recorridos que realiza por el estado de Puebla, a fin de consolidar la estructura de MORENA para el otro año.

Desde su punto de vista, tiene buenos acercamientos con diversos consejeros estatales del partido, quienes se comprometieron a jugar limpio para garantizar un triunfo en favor del virtual candidato de MORENA a la presidencia del país, Andrés Manuel López Obrador.

“Estoy teniendo todo tipo de agendas sin excluir a nadie. Voy a respetar todas las opiniones, no voy a cerrarme a la crítica y tendré diálogo con todos los que quieran hablar, no me voy a detener, tengo tres semanas recorriendo el estado y platicando con los consejeros del partido”, puntualizó.

Barbosa Huerta enfatizó que MORENA vivirá una batalla electoral complicada, toda vez que en el gobierno federal emanado por el PRI, se apoyará con todo a los candidatos de esos partidos en los estados donde habrá elecciones, mientras que en Puebla Acción Nacional tratará de maquinar una elección de estado en beneficio de ellos.

Por lo anterior, argumentó que sin el apoyo de los ciudadanos, pero sobre todo el trabajo de los militantes de MORENA, difícilmente se logrará una victoria contundente en el 2018, cuando se renovarán diversos cargos de representación popular.