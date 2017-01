Por Patricia Moreno Sánchez

Para la recta final de la administración federal, los delegados y diputados federales, redoblarán esfuerzos en beneficio de los mexicanos afirmó Vanessa Barahona delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)

Agregó que el mejor posicionamiento del presidente de México, Enrique Peña Nieto es el trabajo que cada uno de los representes gubernamentales.

Indicó que se realizaran reuniones para que lleven a cabo reuniones en favor de los mexicanos. De igual forma dijo buscaran acercamiento con las bancadas de otros partidos políticos para trabajar en conjunto y tener un plan de acción efectivo.

“Estaremos trabajando para no solo la mejora de la imagen presidencial, sino para dar respuesta a las demandas y necesidades de la ciudadanía”

En el tema político, Barahona de la Rosa no descartó que al término de esta administración busque un puesto de elección popular, mientras tanto dijo continuará trabajando en la delegación.

“Pues si Dios me presta vida, como dicen el que respira, aspira. Continuare trabajando en a secretaria hasta que el presidente Peña, me requiera”

No obstante se negó a declarar que puesto le interesaría como una diputación federal o local.