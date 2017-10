Con la finalidad de promover experiencias internacionales entre alumnos de preparatoria, el Centro de Educación Internacional de la BUAP y la Embajada de Estados Unidos en México llevaron a cabo la Feria de Movilidad Académica, en la cual participaron representantes de 16 universidades de ese país de Norteamérica.

Estudiantes del Bachillerato Internacional 5 de Mayo acudieron al auditorio “José María Morelos y Pavón”, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS), para conocer la oferta educativa, cursos, estancias cortas, programas de becas, ubicación y oportunidades de estudio en las universidades del país vecino.

Arkansas State University, City University of Seattle, Fort Lewis College, Kettering University, National University, Northern Michigan University, Pittsburg State University, Pima Community College, St. Francis University, Study West Virginia, Texas State University, University of Colorado Boulder, University of New Mexico, University of North California Wilmington, University of Northern Colorado y University of North Texas, fueron las instituciones de educación superior que participaron.

Cabe señalar que la Feria de Movilidad Académica es una iniciativa de Education USA, oficina de servicios educativos de la Embajada de Estados Unidos en México, la cual brinda asesoría a alumnos que quieren estudiar en el extranjero. En esta actividad participó también la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, instancia encargada de promover los vínculos entre instituciones de ambos países.