Por Jesús Lemus/Puebla

En Puebla no se tendrá una imposición sobre los tiempos que vivirá el PRI para la selección de sus candidatos a un cargo público que competirán en las elecciones de 2018, declaró el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, José Olvera Acevedo.

Dijo que la mejor receta para los tiempos políticos en el partido para próximos meses, será la unidad con todo los militantes y respetando cada una de sus acciones sobre los trabajos que realizan para tratar de alcanzar una nominación que les permita aparecer en las boletas electorales del otro año.

Incluso, se refirió que esta imposición no se aplicará para el sub secretario de la SEDATU, Juan Carlos Latstiti Quirós, quien sigue realizando foros y actividades diversas para recabar 500 mil firmas que permitan exigir al PRI nacional que en Puebla sea la consulta a la base el método para elegir al candidato que buscará la gubernatura de Puebla.

El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, dijo que siempre pugnará por promover verdaderos acuerdos al interior de esta fuerza política y tratar de recuperar los cargos públicos que se han perdido en el territorio poblano desde 2010.

Indicó que se deben tener verdaderos candidatos de unidad y no abanderados a medias, de lo contrario no impulsarán la plataforma política que permita a futuro al Revolucionario Institucional, mostrarse como un partido fuerte rumbo al 2018.

“Tenemos que lograr verdaderos candidatos de unidad, no candidatos a medias, la obligación que tenemos es fabricar piso parejo con todos los priistas, yo vengo a garantizar la unidad y no vengo aplicar el autoritarismo dentro del PRI”, finalizó el delegado del partido.