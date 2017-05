Por Jesús Lemus/Puebla

En el Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI no deben existir chantajes por parte de los militantes, porque de lo contrario se afectará el proyecto de unidad del partido rumbo a las elecciones de 2018, dijo el diputado local de esta fuerza política, Pablo Fernández del Campo.

Opinó que después de dos derrotas electorales; es decir, la de 2010 y 2016, debe existir un debate de altura entre los militantes para construir un proyecto de altura que permita recuperar la confianza de los poblanos el otro año.

Enfatizó que la renovación de la gubernatura del estado de Puebla, senadurías, diputados locales, legisladores federales y alcaldías, es un claro ejemplo que el proceso electoral de 2018 no será nada fácil y; por ello, la importancia de evitar los chantajes dentro del PRI en lo que será la selección de candidatos a un cargo público.

“Lamentable que dentro del PRI haya una serie de chantajes, hay que meterle nivel y un fuerte profesionalismo para recuperar la confianza de los poblanos, sin duda tenemos que impulsar una serie de propuestas rumbo a las elecciones del otro año”, mencionó.

Pablo Fernández del Campo mencionó que en su momento se convocaron a reuniones con diversos personajes del Partido Revolucionario Institucional, quienes en su momento no acudieron al diálogo con la dirigencia estatal que encabeza Jorge Estefan Chidiac.

Sin embargo, al preguntarle qué personajes no acudieron a las reuniones con la dirigencia estatal del PRI, Fernández del Campo evirtó responder y solo dijo que cada uno de todos los convocados, sabe los motivos por los cuales no acudió a la mesa de trabajo.