Por Patricia Moreno Sánchez

En dos meses se estima podría estar concluida la ampliación de los tres carriles en la parte baja del Segundo Piso de la autopista México Puebla; informó la Martha Vélez titular de la Secretaría de Infraestructura Movilidad y Trasporte del estado de Puebla, quien agregó que de inicio se tiene una bolsa de 50 millones de pesos para entrar de forma emergente en las adecuaciones y el retiro de la ciclo vía sin embargo se espera que el concesionario cubra el resto de los gastos.

Especificó que se cuenta con tramos de la autopista que ya cuenta con tres carriles por lo que no existe problema para la ampliación de esta vialidad.

Agregó que una vez que el gobernador Antonio Gali; dio la indicación de la ampliación de esta vialidad, de inmediato se iniciaron los trabajos topográficos y se inició el trazo para indicar donde se ubicará el nuevo carril. Empero dijo existen tramos donde la autopista se estrecha, en estos puntos refirió que se buscará opciones, como reducir el ancho del carril para abrir los tres carriles.

Comentó que para evitar afectaciones a los usuarios, se trabajará en el trazo de la guarnición nueva y una vez concluida se destruirá la anterior.

Agregó que además del retiro de la ciclo vía para ampliar a tres carriles, se iniciarán acciones urgentes, como corregir las intersecciones, especificó que existen puntos conflictivos como son los accesos a la Central de Abasto y de la Hermanos Serdán, donde las rampas de bajada del segundo Piso, quedaron cerca de otras intersecciones como la salida a Santa Ana.

Al mismo tiempo destacó que se trabajará en mejora la seguridad con señalamiento horizontal y vertical, agregó que una vez que se termine la obra, se trabajara con la Secretaria de Seguridad Pública para aplicar operativos para regular la seguridad.

Aclaró que al ser una vialidad para alta velocidad para 70 kilómetros por hora, no contempla semaforización, ni cruces a nivel para evitar accidentes.

Por último especificó que el costo del Bulevar Urbano estaba calculado en 100 millones de pesos, que incluía, la construcción de las guarniciones, la ciclo vía, el mejoramiento de la imagen urbana, pasos a desnivel para conectar para conectar la ciclo vía Hermanos Serdán con la Ciclo Vía del Bajo puente. No obstante destacó que esas obras no están construidas a la fecha.

Por lo que el contrato del Segundo Piso no se ha finiquitado, las obras estan en proceso, por lo que indicó que el concesionario tendrá que retomar la obra. Agregó que a la fecha no tiene el costo preciso de la obra del bajo puente, puesto que 100 millones era el costo con un proyecto que se cancela y se modifica.

CONCESINARIOS SE SUMAN AL PROGRAMA DEL BOTON DE PÁNICO

En otro tema, la titular de infraestructura informó que los concesionarios del Trasporte público, en especificó de las Rutas 72, 36 y Loma Bella se sumaron al programa de Botón de Pánico en sus unidades para combatir la inseguridad como los robos con violencia.

Aclaró que serán los concesionarios quienes cubran el costo de cada equipo y la dependencia solo les apoyas con la conexión directa al C5 para llevar a cabo el monitoreo