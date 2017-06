Por Jesús Le mus/Puebla

Arrancar el proceso local 2017-2018 en noviembre no generará ningún atraso para garantizar votaciones transparentes que derivarán en la renovación de diversos cargos públicos el otro año, declaró el presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jacinto Herrera Serrallonga.

Así lo dijo una vez que el Congreso del Estado no aplicará una reforma electoral para empatar el arranque del proceso local con el federal, que en este caso sería para el mes de septiembre.

Por lo anterior, puntualizó que cada organismo, es decir, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado, deberán respetar sus tiempos de inicio del proceso comicial 2018 y que será en septiembre y noviembre, respectivamente.

Mencionó que han sostenido una serie de reuniones con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para ir estableciendo las bases de colaboración para sacar adelante la elección del año entrante.

“En algún momento se platicó con Jorge Aguilar y se habló de los plazos del INE pero no se hizo una solicitud formal para adelantar los plazos, sin embargo, eso no quiere decir que el instituto no esté llevando a cabo acciones relacionadas con el proceso porque lo estamos haciendo desde ahorita”.

Al final, insistió que pese a las críticas que hay en contra del IEE por supuesta parcialidad, hay las condiciones para lograr votaciones transparentes que de manera local derivarán en elegir 26 diputados, 217 presidentes municipales y el gobierno estatal.