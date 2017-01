• Algunos de sus amigos indicaron que se llamaba Antonio, indicaron que no tenía hogar y por ello vivía en la calle.

Odilón Larios Nava.- Encuentran muerto en la vía pública, en la colonia Guadalupe, en el municipio de Cuautlancingo, a un hombre que vivía en la indigencia. Se trata de un masculino de aproximadamente 45 años de edad, quien a decir de sus compañeros de bebida, carecía de hogar.

Uno de los compañeros de vicio del hoy occiso, indicó que se llamó Antonio Rojas, y tenía entre 40 a 45 años de edad. El hombre no tenía hogar, vivía en las calles de Cuautlancingo.

Lo hallaron muerto este martes alrededor de las 14:00 horas en la calle Torrecillas, frente al número 13 de la colonia Guadalupe, en donde el hombre solía ser visto en la calle. En los últimos días tuvo que enfrentar las inclemencias del clima.

Las autoridades presumen que Antonio perdió la vida por causas naturales, el cuerpo no presentaba lesiones. Vestía pantalón de mezclilla color azul, sudadera color negro. A su lado se hallaron algunas otras prendas de vestir con las que se cubría para enfrentar el frío de los últimos días.

Personal de la agencia estatal de investigación de san Pedro Cholula acudió para realizar las diligencias del levantamiento del cadáver e iniciar el expediente del caso. Cabe resaltar que en caso de que el cuerpo no sea reclamado podría terminar en la fosa común.