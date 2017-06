Por Jesús Lemus/Puebla

Las empresas de seguridad deberán pagar 4 mil 435 pesos por las pruebas de confianza de cada uno de sus elementos que tengan registrados, de lo contrario perderían su licencia de funcionamiento, confirmó el diputado local del PAN, Mario Rincón González.

Lo anterior se avaló en el desarrollo de la sesión del Congreso del Estado de Puebla, donde los diputados locales modificaron la Ley de Seguridad Pública para establecer estas nuevas reglas de operación para las empresas privadas.

En este sentido, el representante popular, mencionó que en el estado de Puebla hay un padrón de 150 empresas que brindan el servicio de seguridad privada.

Por lo anterior, indicó que urgía implementar más candados para garantizar que cada una de las empresas privadas, al momento de contratar personal, tengan la certeza de que son personas honestas y no estén vinculados con grupos delictivos.

Sin embargo, el también presidente de la comisión de Seguridad del Poder Legislativo, no dijo cuántos elementos se tienen por el total de las empresas privadas, solo especificó que el número de establecimientos crecieron a 150, cuando en 2015 apenas eran 89.

Indicó que será la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) quien se encargue de aplicar las sanciones en contra de las empresas privadas que no apliquen las pruebas de confianza a sus elementos de seguridad.

Es importante destacar que al inicio de la entrevista, el diputado local del PAN, jamás dijo el costo de cada una de las pruebas de confianza y el total de empresas privadas que hay en el estado de Puebla, pese a que esto se le preguntó en reiteradas ocasiones.

Fue hasta culminar su entrevista cuando reconoció que no tenía el dato y fue por ello que habló a la Secretaría de Seguridad Pública para solicitar la información anterior, a fin de brindarlos a todos los representantes de los medios de comunicación.