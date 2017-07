Por Patricia Moreno Sánchez

Pese a ser menor el daño económico al cierre del primer semestre del año, es necesario reactivar el mercado interno e internacionales consideró Carlos Montiel Solana presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Explicó que el corte del primer semestre del año no fue tan negativo en materia económica para nuestro país, pese al entorno económico internacional.

Montiel Solana, expuso que se estimaba un año muy negativo por las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no obstante las propias instituciones estadounidenses le pusieron un freno a su mandatario, lo que no ha permitido un impacto más severo para nuestro país.

“Este primer trimestre del año no ha sido malo, como se esperaba desde el año pasado por las políticas económicas del presidente Donald Trump, que se pensaba iban a afectar a nuestro país”

Refirió que un ejemplo es la grave expectativa que se tenía por la deportación de miles de connacionales .

Recordó que el sector empresarial dentro de las 20 acciones que se firmaron com el gobierno del estado, en favor de la economía de las familias poblanas, una de las acciones dijo era generar entre ambos sectores acciones para poder recibir y apoyar a todos los migrantes que regresaran por las políticas anti migrantes.

No obstante no se ha registrado a la fecha un regreso masivo de compatriotas en cambio durante la administración del ex presidente Barack Obama se registró una deportación mayor que las cifras actuales.

Dijo que se espera que el segundo semestre, la economía camine en los mismos términos , sin embargo se debe reactivar el mercado interno y otros mercados internacionales para dinamizar la economía y crecer tasas que permitan un crecimiento sostenido en el país.