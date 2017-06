Por Patricia Moreno Sánchez

No se puede descartar el móvil político en el crimen de Meztli Sarabia; hija de Rubén Sarabia (Simitrio) consideró Roberto Esquivel Ruiseco especialista en seguridad de la Red Mexicana de Franquicias.

No obstante dijo que existen otros móviles como el incremento de la inseguridad y una posible venganza de otras organizaciones de vendedores.

“Pueden ser tres móviles, el incremento de violencia, un hecho de venganza de otras organizaciones sin descartar el móvil político, en este hecho violento”

Señaló que es urgente que se realice una averiguación previa exhaustiva para deslindar cualquier responsabilidad y al mismo tiempo se eviten especulación.

Confió que este asesinato no genere un conflicto mayor, tras el anuncio de los integrantes de la 28 de Octubre que anunció marchas y manifestaciones para que no quede impune este asesinato.

Refirió que desconoce si realmente este hecho pueda generar mayor violencia, indicó que en todo caso, dijo dependerá de cómo exigen justicia los integrantes de esta organización y de la respuesta de las autoridades.

“Si la organización quiere que se esclarezca este asesinato, y lo solicita con prudencia, lo piden bien, recibirán la información y conclusión del proceso. Si lo piden de mal modo, obvio no se resolverá la situación de forma congruente” afirmó.

Mencionar que ayer jueves, un grupo de al menos cuatro personas encapuchadas y con armas, ingresaron alrededor de las 10 de la mañana a las oficinas de la 28 de Octubre en el Mercado Hidalgo donde, de acuerdo a los testigos, preguntaron si Meztli era hija de Simitrio y al responder que si le dispararon, no sin antes le dejaron un mensaje “Dile a Simitrio que no se pase de huevos”. Para después huir sin que nadie los identifique.