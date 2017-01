Por Patricia Moreno Sánchez

Francisco Romero Serrano presidente del Consejo de Organismos Empresariales (COE) calificó como desafortunada la declaración del senador panista Javier Lozano Alarcón, sobre dedicarse a robar en caso de que le bajaran su sueldo como legislador, ante las medidas de austeridad que se proponen por la crisis del gasolinazo.

Romero Serrano afirmó que posiblemente no fue lo que quiso decir el senador panista.

“Esta declaración es muy desafortunada, y cada quien responde a su moral. Quizá lo que quiso decir es que esta medida no va a solucionar el problema”

Agregó que ello confirma que reducir los sueldos de los funcionarios y legisladores no es la solución para enfrentar los embates financieros del país, agregó que esta medida es sólo una aspirina para el cáncer financiero que está enfrentando el país.

Agregó que el problema es el gran número de legisladores, al asegurar que el Congreso de la Unión, es “Un Elefante Blanco”.

El dirigente empresarial afirmó que el número de diputados y senadores, en las respectivas cámaras empresariales, son innecesarios.

Por último indicó que estas medidas se debieron haber tomado desde hace años para poder enfrentar esta crisis financiera.