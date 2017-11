Por Patricia Moreno Sánchez

Por cuarto año consecutivo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) entregó reconocimientos a 32 elementos policiacos que se distinguieron durante su trabajo al mostrar valor, honor, compromiso y sacrificio.

En esta ceremonia especial Carlos Montiel Solana presidente del organismo, señaló la importancia que la sociedad y policías sean aliados y se genere un vínculo de confianza y participación para poder vivir en un estado de paz y tranquilidad.

Montiel Solana especificó que se entregaron 27 reconocimientos a igual número de elementos en activo, y se destacó la labor de 5 policías más caídos en cumplimiento de su deber.

El líder de la Cúpula Empresarial llamo a la sociedad a no calificar a los elementos policiacos como corruptos, al indicar que para que haya corrupción hay dos responsables, quien proponen la corrupción y quien acepta.

El dirigente empresarial, subrayo que en un estado la seguridad es indispensable para el sector productivo, al atraer inversiones, generar empleos, competitividad y crecimiento económico.

Mencionar que entre los policías caídos en cumplimento de su deber se encontró a Oscar Tecuhapan, quien murió en una emboscada por huachicoleros, registrada el 19 de marzo en la zona del Triángulo Rojo.

Mariana, viuda de Oscar, comentó que este este es un reconocimiento justo, pero ella y sus hijos preferían tener a Oscar con vida.

Agregó que en caso de que no se haga justicia en la tierra en contra de los asesinos de su esposo, confían que habrá justicia divina para estas personas que no solo le quitaron la vida a su marido, sino que están provocando inseguridad en la zona