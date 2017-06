Por Patricia Moreno Sánchez

Los empresarios franquiciantes condenan el espionaje que realizan las autoridades federales no sólo hacía periodistas y activistas, sino para diversos sectores de la población.

José Ignacio Rivero Asesor general de la Red Mexicana de Franquicias expuso que este esta es una violación a los Derechos Humanos de las personas por lo que recomendó exigir se respeten la privacidad de todos los mexicanos.

Dijo que es preocupante el uso de la tecnología para controlar a una nación, indicó que existen estudios serios sobre la aplicación de estos sistemas de espionaje. Agregó que la tecnología se usa en varios aspectos incluso para obtener el triunfo en alguna elección.

Lo anterior tras la polémica que surgió por la publicación del The New York Times, sobre el gasto que realiza el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto, para la adquirir y operar de un equipo de Software “Pagasus” de espionaje de NSO, que de acuerdo a este diario estadounidense solo se utiliza para espinar a criminales y terroristas.

El representante empresarial subrayo que se debe exigir a las autoridades que se investigue y se esclarezca a quienes se espía, pues no dudo que los gobiernos estatales cuenten con este programa de espionaje.

Además se debe aclarar los millones de pesos que se invierten en este sistema cuando existen otras prioridades en el país como atender la pobreza, desigualdad, empleo, e inseguridad entre otros.