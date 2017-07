Por Patricia Moreno Sánchez

Las empresas de la construcción están cumpliendo en tiempo y forma con sus obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, afirmó el delegado Enrique Doger Guerrero. Explicó que se cuenta con una plataforma digital para tener un mejor control del padrón.

Dijo no negar que se llegan a dar casos de algunas firmas que evaden esta obligación ante el instituto, sin embargo para ello se cuenta con los sistemas de fiscalización. Indicó que las sanciones y recargos para aquellos empresarios que se negaron a cumplir, son muy elevados. Por lo que dijo que la mayoría de los empresarios cumplen.

Lo anterior al reunirse con el sector de la industria en Tehuacán, agregó que en este municipio están trabajando bien y no se han detectado fallas. No obstante reveló que existen algunas quejas en el sector maquiladora, sin embargo desde la delegación se está trabajando para que haya un cumplimiento pleno de sus obligaciones.

Afirmó que en todo se ve un cumplimiento de las empresas, sin embargo se exhorta a los empresarios a cumplir. Destacó que en lo que va de esta administración del presidente Enrique Peña Nieto se ha generado un cumplimiento de las empresas y con ello se ha logrado tener un superávit y con lo que está garantizada la estabilidad del IMSS más allá del 2020 y con ello mayor inversión en infraestructura y la creación de más de 2 millones de plazas nuevas.