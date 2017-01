*Este martes a las 19:00 horas visita a Mineros de Zacatecas

El Puebla tratará de quitarse el sabor amargo de la derrota que quedó la goleada del fin de semana, y tratará de sumar sus primeros puntos en la Copa MX, cuando este martes a las 19:00 horas en el estadio Francisco Villa, visite a los Mineros de Zacatecas.

“Mineros es un buen equipo, está bien dirigido, es un equipo muy dinámico entonces desde el principio debemos estar bien concentrados para poder ser superiores a ellos”, dijo el jugador surgido de la cantera poblana, Pablo González.

Asimismo, el mediocampista y elemento del plantel actual con más partidos en Copa (28), se mostró orgulloso por tener actualmente esa marca y declaró que, si bien se tienen diversos objetivos para el presente torneo, no se descarta la posibilidad de conseguir la sexta estrella a la que se debe avanzar poco a poco y sin perder de vista las otras metas.

“Yo soy de Puebla y siempre quiero jugar y conseguir ese número de partidos en

copa, me da mucho orgullo. A todos nos gustaría ganar el campeonato, pero vamos paso a paso. Mañana iniciamos en Copa, es un partido muy importante y nos preparando muy bien para empezar con el pie derecho”.

Finalmente, González aseguró que está trabajando arduamente para buscar su

oportunidad en el primer equipo y seguir sumando experiencias en su carrera

futbolística.

“Busco ganarme un lugar dentro del equipo y eso lo demuestro día a día, entregando el cien por ciento en los entrenamientos y creo que, si sigo por ese camino, muy pronto me lo podré ganar”.