Por Patricia Moreno Sánchez

Para el 2018 el enemigo de del PRI es el propio PRI afirmó Leobardo Soto dirigente de la CTM, explicó que todos los personajes que están buscando un puesto de intereses popular cono Armenta, Moreno Valle entre otros son priistas, que se han ido o buscan irse a otro partido político.

Agregó que la actualmente no existe ningún panista con posibilidad de lograr un triunfo en los próximos procesos electorales.

Lo anterior al dar a conocer que se reunió con el dirigente del Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Ochoa Reza, explicó que se acordó que se trabajara en unidad para obtener mejores resultados en el 2018.

Agregó que se confía en la designación de un delegado que trabaje por el partido y la militancia.

Comentó que lo importante es que se continuara haciendo trabajo político por el PRI “Y los que se van, que se vayan, que les vaya bien. Lo bueno que somos muchos con valía”.

Sin embargo reconoció que con la salida de Alejando Armenta, se pierde un caballo con potencial de triunfo, no obstante dijo que es positivo que se cuente con Juan Carlos Lastiri que serán quien gane la gubernatura estatal, y para ello tendrá el apoyo de la CTM.

“Armenta es un buen líder, lo reconozco, no acepto sus decisiones, pero sus razones tendrán, y si otros quieren seguir su ejemplo, pues que se vayan” concluyó Soto Martínez.