Por Jesús Lemus/Puebla

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Enrique Ochoa Reza, no dio señales de humo sobre quien será el candidato del partido al gobierno estatal en 2018; por lo tanto, aún no hay fecha clara para conocer al abanderado a esta posición.

Así lo declaró el coordinador de los diputados federales del PRI, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, luego de mencionar que con base a los datos del líder nacional, en diciembre se conocerán el nombre del abanderado presidencial y en enero los candidatos a diputados federales y senadores.

Sobre el abanderado a Casa Puebla, puntualizó que Ochoa Reza jamás aclaró la fecha para el tema, aunque sí pidió a la militancia del territorio poblano, unidad para recuperar este cargo público.

“Para mediados de diciembre tendremos al candidato a la presidencia del país, para los primeros días de enero sabremos quienes serán los candidatos a diputados federales y senado de la República (…) En el caso particular de Puebla, no dio ninguna señal clara sobre quien será el candidato”.

Asimismo, el coordinador de los diputados federales del PRI, celebró que Ochoa Reza haya dejado en claro que no hay ningún acuerdo político con el morenovallismo, para que el partido pierda la elección de Puebla cuando se renovarán diversos cargos públicos.

Giorgana Jiménez enfatizó que algunos priistas tendrán que renunciar a sus posiciones dentro del partido, a fin de obtener alguna candidatura rumbo al 2018, caso concreto el de Jorge Estefan Chidiac, dirigente estatal del PRI.

Mencionó que el líder estatal podría buscar una candidatura al senado de la República para el 2018, aunque calificó dicha versión como un rumor a pocos meses de conocer a los abanderados a este cargo público.