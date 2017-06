Por Patricia Moreno Sánchez

La gubernatura del Estado de México fue un triunfo importante y difícil para el Revolucionario Institucional, reconoció e priista Juan Manuel Vega Rayet, no obstante afirmó que el PRI en Puebla es altamente competitivo y tiene un alto porcentaje de votantes.

Indicó que su partido debe buscar a los candidatos que tengan identidad con la sociedad y “no tengan cola que le pisen”.

Además dijo que el abanderado del Tricolor debe tener la capacidad de debatir con respecto y moral, con ello “creo tendremos buenos resultados para el 2018”.

No obstante insistió que se debe reflexionar, al asegurar que el resultado en el Estado de México, no fue un triunfo fácil. Añadió que fue una elección competida que debe “prender los focos rojos” para las elecciones del 2018.

“El hecho de que el priismo haya ganado la gubernatura del Estado de México, es importante para PRI nacional, es oxígeno puro para el partido en todo el país, pero se debe reflexionar porque fue una elección competida”.

Recordó que existe una participación social activa en la política, al incrementar el mayor número de partidos políticos lo que genera mayor competitividad.

Por lo que refirió que a nivel local su partido es fuerte y competitivo, sin embargo debe comenzar a trabajar para recuperar la confianza de los ciudadanos y reafirmar a la militancia.

“El PRI sólo esta vulnerable ante los mismos priistas, si no nos ponemos de acuerdo, si no hacemos una autocrítica de cómo estanos, no saldremos adelante”

Con respecto a la posible salida de Alberto Jiménez Merino de las filas del PRI con la finalidad de sumarse al Movimiento de Generación Nacional (MORENA) Vega Rayet, refirió que nadie es operador político del Tricolor. No obstante afirmó que la salida de Jiménez Merino del PRI sería una tragedia, sin embargo reconoció que nadie es indispensable en ningún sector.