Por Jesús Lemus/Puebla

Sería una mentira no reconocer que el incremento al precio de las gasolinas no tendrá un costo político para el PRI en lo que serán futuras elecciones, sentenció la coordinadora de los diputados locales del instituto tricolor, Silvia Tanús Osorio.

Consideró que esta problemática ha servido como bandera política para partidos políticos ajenos del PRI y que sin duda les beneficiará en los estados donde este año habrá votaciones y posiblemente ello se extienda para los sufragios de 2018, cuando se renovará la Presidencia de México.

Destacó que el hartazgo social es muy evidente y ello se comprueba con las movilizaciones registradas en diversas zonas del país a raíz del incremento a los precios de la gasolina y otros insumos.

Silvia Tanús Osorio opinó que el gobierno federal debe buscar más medidas preventivas para evitar que este malestar social siga creciendo entre los mexicanos y que sin duda afectará fuertemente al PRI, al momento de que los ciudadanos acudan a las urnas para votar.

“Luis Donaldo Colosio decía que cuando el gobierno actúa, el gobierno reciente. Yo no voy a discutir sí es o no una medida buena o mala, empero, entiendo a la ciudadanía y comprendo su inconformidad “.