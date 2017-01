Por Jesús Lemus/Puebla

No hay nada de qué arrepentirse respecto a las medidas que se tomaron para proteger la economía del país y que derivaron en incrementar los precios de la gasolina, declaró el diputado federal del PRI, Jorge Estefan Chidiac.

Cabe señalar que hace unos días, su compañero de bancada, Alejandro Armenta Mier, dijo que se arrepintió de avalar en la Ley Hacendaria 2017 una serie de impuestos para el tema de las gasolinas y que tiene molesta a toda la sociedad en el país.

En este sentido, comentó que jamás se aprobaron impuestos a las gasolinas, lo que se revisó fue el nuevo cobro a la adquisición y logística de distribución del combustible por toda la República Mexicana.

Puntualizó que el partido está consciente de las consecuencias que habrá en contra del PRI por estas medidas al precio de las gasolinas, pero confió que a mediano y futuro plazo, los mexicanos comprendan que eran necesarias estas decisiones para no perjudicar a la economía popular.

Jorge Estefan Chidiac sentenció que los senadores, diputados federales y gobierno federal no tiene nada de qué avergonzarse, insistiendo de que están consientes del costo político que tendrán para 2018.

“No hay nada de qué arrepentirse, en la ley de ingresos no viene ningún incremento a los impuestos a la gasolina, lo que ha pasado es que en la formula que existe desde siempre para valuar el costo de la gasolina como la adquisición y distribución subieron, y es por eso que el gobierno hizo cuentas”.