Por Jesús Lemus/Puebla

Debe existir congruencia en el PRI sobre los que se quedan como militantes del instituto tricolor, sentenció la coordinadora de los diputados locales, Silvia Tanús Osorio, quien dijo que no puede darse por muerto al partido rumbo a las elecciones de 2018.

Así lo declaró ante la versión de Fernando Morales Martínez, quien supuestamente jamás fue expulsado del partido, toda vez que renunció al Revolucionario Institucional el 15 de enero de 2016.

En este sentido, señaló que es preferible que se queden los que realmente trabajarán por el partido y los ciudadanos, en lugar de que estén aquellos priistas que solo provocarán conflictos al interior del PRI.

También consideró una exageración que cualquier dirigente estatal de partido, sepa todos los militantes que pertenecen a esa fuerza política, pues en el caso del PRI, dijo, el padrón es muy amplio en el territorio poblano.

“Todo mundo hace falta, para mí el partido tiene debe tener la puerta abierta para que entren, sin embargo yo prefiero aquellos que dicen que no estoy a gusto y me voy, que en lugar de aquellos que están atacando y perjudicando la unidad del partido”.

Silvia Tanús Osorio insistió que la congruencia debe prevalecer en el PRI; por ello, todos los militantes deben entender que en las buenas y en las malas tienen que estar con el Revolucionario Institucional rumbo al 2018.