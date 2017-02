Por Jesús Lemus/Puebla

El ex gobernador, Melquiades Morales Flores, sentenció tajante que el PRI no está muerto electoralmente, por el contrario está más vivo que nunca y eso se debe a las fuertes raíces populares que siguen confiando en esta fuerza política.

Consideró que hay otros actores políticos que quisieran ver sepultado al instituto tricolor rumbo a las elecciones de 2018, sin embargo destacó que el partido tiene las condiciones para dar la batalla electoral.

“Muchas personas creen que PRI está muerto, el PRI está más vivo que nunca y eso se debe a las fuertes raíces populares. Sin duda hay quienes quisieran ver al PRI sepultado y eso es otra cosa”, refirió.

Por otra parte, el ex gobernador Melquiades Morales Flores, sentenció que es militante del Revolucionario Institucional, situación que ocupo para no responder si en el 2018 apoyará las aspiraciones presidenciales que tiene Rafael Moreno Valle Rosas.

Durante la breve entrevista que concedió, el también ex senador de la República, señaló que de “corazón” no podía responder a la pregunta de los medios de comunicación, en torno a la aspiración de Moreno Valle Rosas para aparecer en las boletas electorales de 2018.

“Yo soy del PRI, mire usted, de corazón no puedo hablar”, refirió el ex gobernador de Puebla, Melquiades Morales Flores, quien en ese momento decidió acabar la entrevista para después ingresar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde se realizó el informe de labores del presidente, Roberto Flores Toledano.